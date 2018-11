Villingen-Schwenningen Gedankenaustausch mit Gleichgesinnten

Villingen-Schwenningen: Die Wirtschaft und Tourismus VS GmbH (WTVS) lädt Unternehmerinnen und Gründerinnen am Donnerstag, 15. November, zum Stammtisch der Wirtschafts-Frauen Villingen-Schwenningen in das Steinbeis-Café in Villingen ein. Willkommen sind alle Selbstständigen, Unternehmerinnen und Gründerinnen, die am Wirtschaftsstandort Villingen-Schwenningen aktiv sind und erfolgreich Geschäftskontakte knüpfen möchten.