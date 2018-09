VS-Villingen. Die Evangelische Erwachsenenbildung lädt zu neuen Kursen "Gedächtnistraining" ein. Spielerisch kann das Gedächtnis mit Heike Götz an zwölf Vormittagen geübt werden. Kursbeginn ist am Montag, 10. September, 9 Uhr, oder Dienstag, 11. September, 9.30 Uhr, jeweils im Martin-Luther-Haus, Wehrstraße 2, in Villingen. Anmeldungen: Telefon 07721/84 51 71, E-Mail eeb.villingen@kbz.ekiba.de.