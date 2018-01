Villingen-Schwenningen Gebäude tragen seine Handschrift

Dabei gibt es so einiges, an was man sich gemeinsam erinnern kann. Franz Blaser wuchs als sechstes von acht Geschwistern in der Zinsergasse auf. Er besuchte die ­Villinger Bubenschule (die heutige Karl-Brachat-Realschule) und später das Romäusgymnasium. Nach der Mittleren Reife lernten er und sein um ein Jahr älterer Bruder Felix das Zimmererhandwerk im väterlichen Betrieb.

"Wir wollten beide Architektur studieren"

"Wir wollten beide Architektur studieren und gingen den Weg gemeinsam", sagt Blaser. 1962 war es soweit. Nach dem Besuch der Fachhochschule inklusive vieler Praktika in Villinger Architekturbüros wie Sturm, Sommer und Emmler waren beide "Ingenieure im Hochbau", wie sich der Beruf damals nannte.