Villingen-Schwenningen Gayser stellen keinen Narrenbaum auf

VS-Obereschach. Großer Andrang herrschte zunächst beim Häs-TÜV, wo unter den strengen Augen einer Jury Häs und Scheme auf Vollständigkeit und Unversehrtheit überprüft wurden, damit die Träger an den Umzügen teilnehmen dürfen. Und so wie es aussah, musste niemand aus dem Verkehr gezogen werden. Gleichzeitig hat auch der Kartenvorverkauf für den Gayser-Ball am Freitag, 1. März, begonnen.

Danach formierte sich die froh gelaunte Narrenschar, angeführt durch die beiden Vorstandsmitglieder Matthias Zimmermann und Patrick Fleig sowie den Gayser-Musikanten zu einem kleinen Umzug in Richtung Ortsmitte, wo der überdimensionale Gayser-Knochen als sichtbares Symbol der Gilde aufstellt wurde.

Von der Ortsmitte ging es zum Rathausvorplatz, wo der neue Dorfbrunnen in einen Narrenbrunnen umfunktioniert worden war. Auf das Aufstellen eines Narrenbaumes verzichteten die Gayser aufgrund der strengen Sicherheitsauflagen. Dies tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch, und alle sangen zur musikalischen Begleitung der Gayser-Musikanten das Gayser-Lied kräftig mit.