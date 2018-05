Einen Kantaten-Gottesdienst gestaltet die Villinger Kantorei am Sonntag, 17. Juni, ab 10 Uhr in der evangelischen Johanneskirche in der Gerberstraße. Interessierte sind zum Mitsingen willkommen. Auf dem Programm steht die zum Sonntag im Kirchenjahr gehörende Bach-Kantate Nr. 135 "Ach Herr, mich armen Sünder". Außerdem erklingen Chorsätze von John Rutter und Christopher Tambling. Neben der Kantorei wirken die Solisten Larissa Botos, Alt, Tenor Philipp Nicklaus und Cornelius Leenen, Bass, sowie das Villinger Kantatenorchester mit. Die musikalische Leitung hat Bezirkskantor Marius Mack. Liturgie und Predigt hält Dekan Wolfgang Rüter-Ebel. Für interessierte Sänger gibt es drei Proben zusammen mit der Villinger Kantorei am Donnerstag, 7 Juni, und Donnerstag, 14. Juni, von 19.45 bis 22 Uhr im Martin-Luther-Haus in Villingen sowie am Samstag, 16. Juni, von 16 bis 18 Uhr in der Johanneskirche. Die Teilnahme als Mitsänger ist kostenlos. Eine Anmeldung im Bezirkskantorat bis Dienstag, 5. Juni, ist erwünscht. Weitere Informationen gibt es im Bezirkskantorat unter E-Mail info@kirchenmusik-vs.de, Telefon 07721/84 51 46 und im Internet unter der Adresse www.kirchenmusik-vs.de Foto: Bezirkskantorat