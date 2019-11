Villingen-Schwenningen Gasgrill setzt Restaurantküche in Brand

VS-Schwenningen - Am Samstagabend ist in einem Lokal in der Alleenstraße ein Feuer ausgebrochen. Gegen 19 Uhr schlugen von einem Gasgrill im Gastraum Flammen in den Dunstabzug, welcher sofort in Brand geriet. Über die Abluftanlage breiteten sich die Flammen bis in die Küche der Gaststätte aus. Das brennende Fett und die Hitze brachten das Abluftrohr zum Bersten. Rasch stand die Küche in Vollbrand, berichtet die Polizei.