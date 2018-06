Villingen-Schwenningen Gas weg vor Schulen, Kitas und Pflegeheimen

Villingen-Schwenningen. In den kommenden Wochen werden in Villingen vor der Klosterringschule (Klosterring) und vor dem Kindergarten KinderVilla (Benediktinerring) sowie in Schwenningen vor dem Haus der Betreuung und Pflege Am Deutenberg (Spittelstraße) und beim Franziskusheim Altenzentrum und Kindertagesstätte (Neckarstraße) die Geschwindigkeitsbeschränkungen umgesetzt. "Mit der Einrichtung dieser ortsbezogenen Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde soll die Verkehrssicherheit vor diesen Institutionen erhöht werden", so die Stadtverwaltung.

Seit der Novellierung der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) und der StVO-Verwaltungsvorschrift im vergangenen Jahr sei es möglich, Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen vor Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten, Alten- und Pflegheimen sowie vor Krankenhäusern einzurichten. Aufgrund der neuen rechtlichen Situation habe die kleine Verkehrskommission sämtliche im Stadtgebiet in Frage kommende Einrichtungen überprüft und die Umsetzung einer Geschwindigkeitsbeschränkung in vier Bereichen beschlossen.