Villingen-Schwenningen Gartenhaus brennt

Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt Polizeisprecher Jörg Kluge am Montag: "Bei dem Gartenhaus handelte es sich um eine private Räucherkammer." So sei am Sonntagmittag gegen 13 Uhr darin geräuchert worden; der Eigentümer habe die Asche anschließend entsorgt. "Offenbar hat sich aus den Resten der Asche bis 18 Uhr dann aber das Feuer entfacht", schildert Kluge die Meldung seiner Kollegen, die am Einsatzort waren. Zur entstandenen Schadenshöhe konnte der Konstanzer Polizeisprecher keine Angaben machen.