Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

"Wie ausgemacht, zur selben Uhrzeit", heißt es im Song "Tage wie diese" der Toten Hosen. Die regionale Rockband Lucille coverte ihn neulich am Ende ihres Konzerts in der Scheuer in Villingen kurz vor der mit dem Veranstalter Rock-Club ausgemachten Uhrzeit 22 Uhr. "Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg", sang Leadsänger Sören Hanusa (Foto) weiter den passenden Text von Campino (immerhin waren rund 100 Gäste gekommen) und: "Über die Brücke bis hin zu der Musik, wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen." Das Durchdrehen kommt bei Veranstaltern und Gästen in der Scheuer aktuell weniger von der Lautstärke als vielmehr von der erzwungenen Stille ab 22 Uhr. Lucille hielt sich pünktlichst an das vereinbarte Ende, damit einzelne verärgerte Anwohner aus der in Villingen seit Jahrzehnten qualitativ und eigentlich auch quantitativ in der Lautstärke etablierten Einrichtung ab Zehn keinen Ton mehr hören. Und doch war knapp vor 22 Uhr noch Platz für den vom Publikum begeistert mitgesungenen Refrain, dessen Inhalt leider nur Wunsch bleiben musste: "An Tagen wie diese wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diese haben wir noch ewig Zeit, wünsch’ ich mir Unendlichkeit. Das hier ist ewig, ewig für heute. Wir stehen nicht still für eine ganze Nacht." Zwar hat Sören Hanusa Verständnis für den Anwohnerwunsch nach nächtlicher Ruhe, der Musiklehrer macht gegenüber dem Schwarz­wälder Boten jedoch klar, dass Konzerte, in denen das Publikum wie im Rock-Club richtig mitgeht, nicht beliebig zeitlich nach vorne verschiebbar sind und bedauert die städtisch verordnete enge zeitliche Begrenzung. Verständnis hat er für die Entscheidung des Folk-Clubs, den Konzertbetrieb zum Ende dieses Jahres einzustellen (wir berichteten). Zu hören sein wird die seit zwei Jahren bestehende Band Lucille wieder am 26. Mai in Villingen bei der großen Stadtteilparty "Steppachfest" auf dem ehemaligen Sportplatz des Sportvereins Steppach zwischen Schilterhäusle und Sonnhalde. Die dortigen Einnahmen gehen an das Jugendförderungswerks Villingen-Schwenningen. (wt)