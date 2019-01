Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Noch bleibt er eher unbekannt, der Autor G. H., der sich in den 1950er Jahren bei Hermann Alexander Neugart und Josef Liebermann als wahrer Kenner der Fasnet einreiht. Und so machte er sich Gedanken über die "vorfestlichen Akzente", die ab Dreikönig das Geschehen auch in den Wohnstuben bestimmen. Dann, wenn der Narro-Brunnen in der Oberen Straße geschmückt ist. Jener Tag, ab dem auch die häusliche Atmosphäre ihre Eigenart bekommt, denn dann hängt oft nicht nur eine Narro-Scheme in den Wohnzimmern oder eben in der "guten Stube" am dortigen Ehrenplatz. Die Narro-Scheme werde damit zum ersten Boten für jene Zeit, "Die man in mit Fug und Recht als die hohen Villinger Tage bezeichnet Und dann erfreut sich G. H. am Ergebnis seiner Recherche bei dem damals bereits hochbetagten akademischen Bildhauer Robert Neukum. Neukum habe 1928 seinen ersten Surhebel geschnitzt, "der schon damals in Fachkreisen große Beachtung fand". Und so war es Neukum, der dieser Maskenart deren besondere Ausdrucksform gab. Nahezu 100 Schemen habe Neukum damit Glanz und Ausdruck verliehen. Aufmerksam war G. H. in den 50ern auch in der Werkstatt bei Manfred Merz , "dem viele Schnitzer im Verborgenen und aus Liebhaberei nachstrebten". Und schließlich erwähnt der Autor ebenso das schmückende "Beiwerk" für den Fasnet-Sonntag: die Übergabe der Schlüsselgewalt der Stadt durch das Stadtoberhaupt an den Zunftmeister, erstmals 1951 urkundlich verbrieft und im Wortlaut versiegelt: "… die Narrenfreiheit möge in althergebrachter Weise gebührend ausgeübt werden…" (wob)