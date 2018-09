Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Es zieht in den Erkennungsfarben des Innenhoffestivals in Orange und Schwarz die Blicke auf sich, macht gleich am Eingang auf das Getränkeangebot aufmerksam: das neue Schild an der Bar. Michael Hils vom Folkclub hat einmal mehr seine Leidenschaft fürs Arbeiten mit Holz ausgelebt und mit Unterstützung des Künstlers Charly Walter in der Holzwerkstatt das Schmuckstück geschaffen. Viele haben sich gefreut, dass sich ein altes Stück Holz in eine Tafel im Vintage-Stil verwandelt hat. Zumal das Design zum einheitlichen Auftritt des Festivals passt. (maz)

Hans Georg Brunner-Schwer – von Freunden oft abgekürzt als HGBS – sein Name steht wie kein anderer für das einst weltbekannte Villinger Plattenlabel MPS. Aktuell feiert die inzwischen wiederbelebte Musik-Produktion Schwarzwald das 50. Jahr ihrer Gründung und öffnet am Sonntag, 9. September, im Rahmen des Tages des offenen Denkmals ihre Pforten in der Villinger Richthofenstraße für mehrere Führungen. Mit dem Spross aus der Saba-Familie (Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt August Schwer Söhne) kamen einst weltberühmte Musiker in die Zähringerstadt: Jazzgrößen wie der Pianist Oscar Peterson schauten regelmäßig zu Aufnahmen vorbei, das englische Jazzquartett Singers Unlimited nahm mehrere Platten mit MPS auf und sang Werbejingles ein. Count Basie und Duke Ellington oder der Pianist Friedrich Gulda besuchten Villingen. Generell gab sich die deutsche Jazzszene die Türklinke des Studios in die Hand.

Hans Georg Brunner-Schwer bewirtete die Gäste mit White Whiskey, wie die Amerikaner das Schwarzwälder Kirschwasser nennen und erstellte rund 1500 Platten in höchster Qualität. 1927, als die ersten SABA-Radiogeräte produziert wurden, war das Geburtsjahr von Hans Georg Brunner-Schwer als Sohn der begabten Sängerin Margarete Schwer, der einzigen Tochter des Firmengründers und Rundfunkpioniers Hermann Schwer, der sich als Uhrmacher aus Triberg nach dem Ersten Weltkrieg in Villingen ansiedelte, weil er dort bessere Entwicklungsmöglichkeiten für seine feinmechanischen Metallwaren sah. "Hans Georg, Du bist im Lautsprecher auf die Welt gekommen“, freute sich damals Hermann Schwer.