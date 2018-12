Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

So ganz stimmte es nicht, was Kabarettistin Simone Solga neulich den Zuschauern im Theater am Ring erzählte. Beispielsweise, dass Rupert Kubon sie nach ihrem Rücktritt als Kanzerlinnen-Souffleuse gleich ins Rathaus übernehmen wolle – als Öffentlichkeitsreferentin. Ohne Lügen gehe es nicht in der Welt, so Solga. "Wissen sie wie das Fachwort dafür heißt, wenn Menschen nicht mehr gelogene Freundlichkeiten von sich geben: Syrien!" Wir müssten alle ständig lügen, sonst seien wir nicht zu ertragen. Wer sage seinem Partner im Badezimmer schon direkt ins Gesicht: Mensch bist du fett geworden. Und überhaupt: Sich über Fakenews aufzuregen, mache keinen Sinn, wenn die echten Nachrichten schlimmer sind, als die erdachten. Geflohen sei sie aus dem Krisengebiet Bundestag ins beschauliche Villingen. Im Schwarzwald solle es ja schön sein, so Solga, "aber man versteht die Menschen nicht". Im Saarland wolle man sie hingegen gar nicht verstehen. "Auch von ihnen sind ja einige aus dem Ausland hier her gekommen", so Solga, "also mindestens aus Schwenningen sehe ich manche". Dass wir uns auch selbst ständig belügen, machte sie in einem Beispiel klar: "Wir alle sind Umweltzerstörer, die letztlich mit den giftigen Abgasen Menschen töten – indirekt aber immerhin. Nicht wie früher ganz offen beim Rückwärtseinparken." (wt)