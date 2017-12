Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

"Es gibt Künstler, mit denen würde ich nicht mal freiwillig einen Kaffee trinken, aber ihre Kunst ist phänomenal und ich habe sie ausgestellt", sagt der bald in den Ruhestand scheidende Leiter der Städtischen Galerie, Wendelin Renn, mit markantem Bart und gewohnt süffisantem Unterton. In dieser Woche entschied sich der Verwaltungsausschuss der Stadt für den Beibehalt einer städtischen und nicht ehrenamtlichen Leitung nach dessen Weggang. Renn, selbst ein vehementer Verfechter professioneller Galerieleitung, sieht nur so den Auftrag einer öffentlichen Galerie weiterhin verwirklichbar, die aktuelle Kunst transparent widerzuspiegeln. Ehrenamtlich sei das nicht zu leisten. In Sachen Aktualität der Kunst führt Renn sogar Baden-Württembergs ehemaligen Ministerpräsidenten Lothar Späth ins Feld, der enorm auf Innovationen setzte und dem reinen Bewahren von Bisherigem zumindest im Wirtschaftlichen extrem misstraute. Innovation koste Geld, aber auch das Bewahren koste, so Renn. So streite er schon lange mit der Stadtverwaltung um den Erwerb einer Regal­anlage, welche andernorts längst selbstverständlich sei. Beim Rundgang mit Gemeinderäten durch die aktuelle Ausstellung mit Meisterschülern der Hochschule für Bildende Künste Dresden kann er an einem Objekt nicht anders: "Dass da ein Hirn auf dem Boden liegt, ist kein Kommentar zum Gemeinderat." Kunst dürfe nicht gefällig sein, dies sei eher gefährlich. Aber provokant könne sie sein. Und es gehe nicht um Geschmack oder Dekor: "Geschmack ist Sache von Maggi oder Knorr." Ganz ohne Geschmack ging es in der Kunstgalerie dann doch nicht ab: Als Dank für sein Engagement erhielt Renn vom Vorsitzenden des Freundeskreises Kultur VS, Eberhard Hummel, einen Wein mit dem laut Hummel passenden Namen "Rebellio". (wt)