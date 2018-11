Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Stadtrat Joachim von Mirbach hatte in dieser Woche die Chance, auf einem ihm eher fremden Parkett zu spielen. Als Vertretung für Fraktionskollegin Helga Baur saß von Mirbach am Dienstagabend im Technischen Ausschuss. Und er – eigentlich der Grünen-Fachmann im Verwaltungs- und Kulturausschuss – nutzte die Gelegenheit. Bei der Vorstellung des Wirtschaftsplans des städtischen Eigenbetriebs Stadtentwässerung redete sich von Mirbach in Rage. Grund seines Ärgers: Der Betrieb erwirtschaftete ein Plus von drei Millionen Euro, muss dieses aber aus rechtlichen Gründen den Bürgern rückerstatten, um gleichzeitig für Investitionen wieder einen Kredit aufzunehmen. "Das ist einfach pervers und geht mir seit Jahren nicht runter", wetterte von Mirbach – sehr zur Unterhaltung der Anwesenden. "Kein Unternehmen muss so wirtschaften, aber wir werden dadurch in den Arsch gepickt", schloss von Mirbach wortgewandt und hatte die Lacher bei seinem Gastspiel ganz klar auf seiner Seite. (mp)