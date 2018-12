Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Die Bezeichnung "Pfarrer im Ruhestand" trifft auf Dieter Brandes nicht so ganz zu. Oft ist der Schwenninger unterwegs in der Welt, hierbei in den vergangenen Jahren meist für Versöhnungsprojekte wie "Healing of Memories" in Afrika. Fast schon nebenher war er seit 2012 auch Vorsitzender des Schwenninger Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM). Eigentlich wollte Brandes angesichts der vielen sonstigen Aktivitäten bereits im vergangenen Jahr vom Posten des Vorsitzenden in jenen des Stellvertreters wechseln. Da jedoch die ­Wasserleitung des großen Vereinsheims im Schwenninger Norden, von den rund 120 Mitgliedern auch liebevoll Hüttle genannt, saniert werden musste, nahm er sich dies noch als Aufgabe vor. Nun ist die Leitung saniert, und der 73-jährige Pfarrer im Ruhestand wechselt mit dem bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Gerd Rodehorst die Ämter. An diesem Samstag wird Rodehorst bereits als neuer Vorsitzender eine Adventsfeier im Hüttle leiten. Für das erste Quartal des kommenden Jahres steht dann schon wieder für Brandes eine Reise nach Afrika zu einem internationalen Kongress an. (wt)