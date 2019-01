Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Kaum hat Jürgen Roth sein Amt als Oberbürgermeister angetreten, bot ihm der Schwenninger Zunftmeister Lutz Melzer schon einen neu en Job an. Der Bühnenvorhang in der Neckarhalle hat keinen Motor und muss per Kurbel auf und zu gemacht werden. Aus diesem Grund hatte die Narrenzunft eine Stellenanzeige im Zunftblättle geschalten. Beim Abstauben an Dreikönig verdonnerte Melzer den neuen OB gleich zum Probearbeiten. Nach dem Test resümierte der Zunftmeister allerdings: "Das ist wohl eher eine Rothlö sung... ähm... Notlösung!" (mp)

Mit einer neuen Maßeinheit misst Jens Schaumann künftig den Erfolg des Sommerfests der Villinger Narrozunft: mit dem Pommes-Barometer. Schon immer ist es das heimliche Kriterium des Rats gewesen, vom Absatz der heiß geliebten Kartoffelstäbchen auf das Gelingen der dreitägigen ­Party im Spitalgarten zu schließen, verriet der erste Zunftschreiber bei der Hauptversammlung. Das seit Jahren gesteckte Ziel ist es, eine Tonne an den Gast zu bringen. Bei der Auflage 2018 habe es am Freitag noch so ausgesehen, als lasse sich das Ziel erreichen. Hitze und Regenschauer machten dann doch wieder einen Strich durch die Rechnung. Mit 840 Kilogramm ist aber immerhin eine stolze Menge über die Theke gegangen. Da es das Redaktionsteam der Narrozeitung inzwischen geschafft hat, mit dem Verkauf der Broschüren eine schwarze Null zu schreiben, gibt es eine neue Messlatte: "Lasst uns in diesem Jahr die Tonne knacken beziehungsweise verputzen", gab Schaumann die Devise vor. (maz)

Manchmal scheint Anselm Säger wohl gerne etwas bequem zu sein: Musste Markus Diebold , Schriftführer der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), doch das Gastgeschenk, das der Zunftmeister vor einem Jahr beim Narrentreffen in Gengenbach bekommen hatte, zur Hauptversammlung der Villinger Narrozunft mitbringen. Damals habe ihn Säger gefragt, ob er den Ziegel in seinem Auto deponieren könne, plauderte Diebold aus den Nähkästchen. Und habe versichert, das Präsent bei ihm zu holen – allerdings ohne genaue Angabe, wann das passieren sollte. Den Weg zu ihm nach Schwenningen habe er jedenfalls nie gefunden. So hatte der närrische Schreiber den Stein nun im Gepäck und überreichte Säger das Erinnerungsstück zum Amüsement der Mitglieder zum zweiten Mal. "Es ist immer wieder nett, wenn einem etwas hinterhergetragen wird", gab der Zunftmeister verschmitzt zu und bat die große Schar der Mitwisser, ihn nicht bei den Gengenbacher Narren zu verpetzen. Für Diebold hatte er gleich ein ebenfalls liegengebliebenes Dankeschön parat: "Ich hab’ da ebbs vorbereitet" zeigte er sich schlagfertig und überreichte dem verdutzten Schriftführer auch etwas zum an die Wand hängen: ein Vierer-Schemebrett, das er bei der Ehrung verdienter Mitglieder nicht an die Frau hatte bringen können. (maz)