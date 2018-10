Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Als Einzelkämpfer im Gemeinderat hat man manchmal seine liebe Mühe. Das musste auch Martin Rothweiler von der AfD kürzlich erfahren. In unserer Berichterstattung über die Sitzung des Wahlausschusses nach dem ersten Wahlgang zur OB-Wahl drohte er nämlich unterzugehen – und das, obwohl doch 16 Wähler seinen Namen auf dem Wahlzettel notiert hätten. Doch am nächsten Morgen staunte er nicht schlecht: In der Zeitung stand dann nicht etwa sein Name Martin Rothweiler, sondern der des CDU-Gemeinderats Michael Rothfelder. Nanu, da geht doch etwas nicht mit rechten Dingen zu, vermutete der AfD-Gemeinderat offenbar und witterte prompt eine waschechte Verschwörung – entweder von Oberbürgermeister Rupert Kubon oder der Presse. Kubon hatte es während der Ausschusssitzung richtig mitgeteilt, das war bald recherchiert. Der Fehlerteufel hatte sich also in der Redaktion des Schwarzwälder Boten versteckt. Und warum das so war, dafür hatte CDU-Fraktionssprecherin Renate Breuning ihre ganz eigene Erklärung: Herr Rothweiler müsse sich wohl damit abfinden, erklärte sie kokett, dass der CDU-Gemeinderat Rothfelder wohl für die Presse eine größere Bedeutung habe als der AfD-Gemeinderat Rothweiler. (cos)

"Endlich ist er draußen, jetzt bin ich frei", meint Andrea Bongers, nachdem ihr 21-jähriger Sohn zum Studieren aus dem Haus ist. Die große Freude über die neue Freiheit hält allerdings nicht lange; es folgt Wehmut mit allerlei Erinnerungen. "Wieviel habe ich doch für ihn gelernt, um seine Hausaufgaben zu schreiben? Wie viele Fünfen haben wir zusammen geschrieben?" Zumindest bei der Bühnenfigur, die die Kabarettistin, Puppenspielerin, Erzieherin und studierte Pädagogin kürzlich zum Auftakt der neuen Saison im Schwenninger Capitol darstellte, entwickelt sich aus der aufbrechenden Sehnsucht ein enormer Handlungsdruck, nach dem ausgezogenen Sohn zu schauen, "damit ihm an der Uni nichts passiert." Helikoptereltern? Passt dieser Begriff gar für sie? Nein, so will sie sich nicht bezeichnen lassen. Selbstkritisch räumt aber schließlich ein, dass wahrscheinlich "Geier-Mama" noch besser passt. (wt)