Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Dankbar, aber mit Zurückhaltung nahm Noch-Oberbürgermeister Rupert Kubon bei seiner letzten Jahreshauptversammlung als Vorsitzender der Villinger Zuggesellschaft aus den Händen seines Stellvertreters Anselm Säger einen reichlich mit Ess- und Trinkbarem gefüllten Geschenkkorb als Dankeschön und Abschiedsgeschenk an. Und er verriet, warum er die Gabe mit zwiespältigen Gefühlen entgegennehme: In den 16 Jahren seiner Amtszeit habe er nämlich sechs Kilogramm zugenommen. Nachdem er kürzlich Bilder von sich aus dem Jahre 2002, gerade zum Oberbürgermeister gewählt, gesehen habe, sei er schockiert gewesen, wie schlank er einmal gewesen sei. "Das muss anders werden", sagte er, klopfte sich auf den nicht wirklich sichtbaren Bauch und blickte zu den Journalisten mit der Bemerkung: "Oh je, das schreiben die jetzt". Natürlich! (bn).