Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Als Fan des FC 08 zeigte sich Ernst Reiser im Technischen Ausschuss gewiss, dass sein Verein am Ende der Saison in die Regionalliga aufsteigt. Da hakte der Freie Wähler kritisch nach, ob sich die Stadt überhaupt entsprechend vorbereitet und Pläne für den Ausbau des Stadions im Friedengrund entwirft. Die Vorbereitungen seien bereits am Laufen, ein Termin mit der Regionalliga Südwest liege bereits hinter den Verantwortlichen, versicherte Baubürgermeister Detlev Bührer, dass die Weichen für den Aufstieg gestellt sind. Wie er denn überhaupt zu den Fußballern stehe, wollte Reiser allerdings schon noch wissen, kommen doch erhebliche Investitionen auf die Stadt zu, falls sie die baulichen Voraussetzungen für den Spielbetrieb in der höheren Liga schaffen muss. Bührer gab sich denn ganz diplomatisch: Privat würde er sich natürlich riesig über den möglichen Aufstieg des FC 08 freuen, beruflich gebe er keine Stellungnahme ab. (maz)

"Ich bin ein eingefleischter Vegetarier", sagt Kabarettist und Sprachakrobat Philipp Scharrenberg. Kürzlich im Schwenninger Capitol ging es in seinem Programm auch ums Essen, zwar nur kurz, dafür deftig! Den berühmten Spruch und Buchtitel "Du bist was Du isst" wandelte er dabei noch etwas ab: "Isste was, biste das!" Der Satz hat etwas: Wir bestehen aus dem, was wir einst gegessen haben. Da kann es einem bei manchen Gerichten schon angst und bange werden. Denn ­"Fastfood ist eben nur fast Food", also nur fast eine Art Essen, nicht ganz. Während regelmäßig in großen Mengen eingenommene ungesunde Speisen zu markanten Rundungen führen, ist Gott wenigstens bei kleinen Ausrutschern gnädig; "Kleine Sünden strafft der Herr sofort." Auch in Sachen Mindesthaltbarkeitsdatum machte sich Schnarrenberg so seine Gedanken: "Es ist nur klar, wann’s hin ist, aber keine Sau weiß, was drin ist." So könnte plötzlich die folgende Wortkombination Realität werden: "Aus Wiesenhof und Gutfried wird Friedhof." (wt)

Da ging sein italienisches Temperament mit ihm durch: Antonio Piovano, CDU-Stadtrat, Betriebsratsvorsitzender bei Marquardt in Rietheim-Weilheim und Ehrenvorsitzender bei den Schwenninger Ziegelbuben, hielt es beim Ball der Villinger Hexenzunft nicht mehr auf dem Stuhl. Er ließ sich vom Veranstalter nicht lange bitten, der das Publikum beim Finale zum Sirtakitanz aufgefordert hatte, schnappte sich seine Frau Susanne und ließ die Sohlen qualmen. Wer genau hinschaute: Die Piovanos beherrschten sogar den anspruchsvollen Zwischenschritt beim griechischen Nationaltanz. (bn)