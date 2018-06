Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Antonio Piovano sieht spätestens beim Blick auf die Flüchtlingsentwicklung in Villingen-Schwenningen die Ehre der Italiener wieder hergestellt. "Italien, erster Platz, jawoll!", jubelte Piovano, als im Verwaltungsausschuss das Ranking der verschiedenen in der Doppelstadt vertretenen Nationen zu sehen war, "wenn wir schon nicht bei der WM sind..." (cos)

Sören Pfundstein, der Vorsitzende des Jugendgemeinderats, hat offenbar Maßstäbe gesetzt. Das junge Gremium hat seine Satzung überarbeitet und dabei auch eine neue Regel aufgestellt: "Rauswurf nach dreimal unentschuldigtem Fehlen" – Pfarrer Frank Banse findet das prima: "Das könnte für den Gemeinderat auch interessant sein!", witzelte er und erntete zustimmendes Kopfnicken. Auf die eigene Satzung übertragen hat der "erwachsene" Gemeinderat die rigorose Regelung dann aber doch noch nicht. (cos)

Angst habe er keine, so der in Villingen gebürtige Investigativ-Filmemacher Johan von Mirbach in der Antwort auf eine kürzliche Zuschauerfrage, hinsichtlich potenziell gegen ihn aufgebrachter Konzerne oder politischer Gruppen, über deren Machenschaften von Mirbach bislang berichtete. Kürzlich zeigte er im Schwenninger Umweltzentrum den von ihm für den WDR gedrehten Film "Die geheimen Machenschaften der Ölindustrie". Der Sohn des VS-Gemeinderates Hans Joachim von Mirbach hat schon mehrfach gesellschaftlich brisante Themen in seinen umfassend recherchierten Dokumentationen aufgegriffen: So beispielsweise mit Reportagen zur Gefahr von Rechts, überteuerten Medikamenten, dem Doping oder der Waffenindustrie. Ein derzeit in Produktion befindliches Filmprojekt über Feinstaub wird am 15. November um 20.15 Uhr in 3Sat ausgestrahlt. Der heute mit seiner Familie in Köln Lebende absolvierte 1998 am Villinger Romäusgymnasium das Abitur. Nach dem Zivildienst in Heidelberg studierte er in Köln und Buenos Aires. Danach volontierte er bei einer Kölner Fernsehproduktionsgesellschaft und machte sich selbstständig. (wt)