Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Kürzlich übergab eine kleine Abordnung des 13. Masterstudiengangs der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in VS Spenden an zwei soziale Einrichtungen der Region. Kurz vor Weihnachten hatte der 13. Masterstudiengang eine Benefizveranstaltung auf dem Campus Villingen-Schwenningen organisiert, mit dem Ziel, den Erlös aus der Veranstaltung an soziale Einrichtungen zu spenden. Aufgrund des starken Zuspruches des Publikums sowie deren Spendenbereitschaft konnte ein Gesamtbetrag in Höhe von 2570 Euro erwirtschaftet werden. Als Empfänger der Spenden wählten die Masterstudierenden das Hospiz am Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen und den Förderverein für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung Feldner Mühle in Villingen aus. Den Masterstudierenden war es ein besonderes Anliegen, soziale Einrichtungen aus der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg zu unterstützen. Stellvertretend für das Hospiz am Dreifaltigkeitsberg nahm Petra Sommer eine Spende in Höhe von 570 Euro entgegen. Im Gespräch erfuhren die Studierenden viel über die Arbeit des Hospizes und die Bedeutung von Spenden für derartige Einrichtungen. Auf dem Gelände der Feldner Mühle am Rande von Villingen nahm im Anschluss der Vorsitzende des Fördervereins, Paul Mäder, eine Spende in Höhe von 2000 Euro entgegen. Im Rahmen ihres Besuches erfuhr die Studiengruppe Wissenswertes über die Arbeit des Vereins vor Ort. Die spendenfinanzierte Einrichtung ermöglicht Menschen mit Behinderung eine besondere Betreuung in den Ferien und an Wochenenden und schafft damit zugleich Freiräume für die Eltern. Für besondere Freude sorgte bei der Spendenübergabe die Anwesenheit eines echten Streifenwagens und die Möglichkeit diesen hautnah kennenzulernen. Auch für die Masterstudierenden waren beide Termine sehr eindrücklich: "Es war schön die Arbeit vor Ort kennenzulernen und wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren Spenden die beiden Einrichtungen bei ihrer wichtigen Arbeit helfen können", so die Studierenden.