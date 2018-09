Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Rupert Kubon denkt ganz offensichtlich in großen Dimensionen. Dies machte er bei der Verabschiedung von Heinrich Maulhardt deutlich, als dieser sich für die Stadt mehr Selbstbewusstsein wünschte. Kubon meinte nur, dass er im Laufe der Jahre sicher in Erfüllung gehe. Maulhardt darauf lakonisch: "Ich will es aber noch erleben." Kein Problem, meinte Kubon: "Wir werden heute alle sehr alt." (st)

Nach einem langen Sitzungstag in Stuttgart und aufregenden Meldungen aus Berlin genoss Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl seinen Auftritt am Mittwochabend im Landratsamt in Villingen bei den "ehrenamtsfreundlichen Arbeitgebern im Bevölkerungsschütz" sichtlich. "Da freusch dich, dass de mal wieder unter ganz normale Leit bisch", machte er keinen Hehl aus seinem dialektischen Ursprung und der Baden-Württembergstadt Villingen-Schwenningen auch gleich noch ein Kompliment: "Das hier ist nicht das Paradies, aber ganz knapp daneben". Strobl wäre kein Politiker, wenn er seiner Dankesrede nicht auch gleich noch einen Werbeblock in eigener Sache beigefügt hätte. "Ich verspreche nicht viel, aber was ich verspreche, halte ich", sagte er und verwies auf die "Perle der deutschen Polizei", die Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen, die "noch nie so viele Studenten hatte wie derzeit". Obwohl nur für 700 konzipiert, werden hier bald 1800 Studierende hineinpassen, versprach er. "Opposition und Gewerkschaften haben zwar ihre Probleme damit, aber das kriegen wir hin", gab sich der Innenminister selbstbewusst und trug sich unter den Augen von Landrat Sven Hinterseh und OB Rupert Kubon in das Goldene Buch des Landkreises ein. (bn)

Vermutlich mindestens die Hälfte der Generation 60-Plus dürfte den Refrain des Schlagers aus den 60ern "Ich will ‘nen Cowboy als Mann" zumindest teilweise mitsingen können. Schauspielerin Ella Werner, welche vor wenigen Tagen samt drei Kolleginnen des Stuttgarter "Dein Theater" in Schwenningen mit dem Schlager-Programm "50 Jahr blondes Haar" gastierte, sieht in den Schnulzen nicht nur einen unterhaltsamen Aspekt, sondern auch kulturhistorischen Ausdruck der damaligen noch sehr patriarchalischen Zeit. "So wie die Deutschen vorher dem Führer hinterher rannten, jubelten sie nach dem Krieg den Amerikanern zu." Stellvertretend für "den" Patriarchen schlechthin wurde damals Bundeskanzler Konrad Adenauer gesehen: "Und was trällerte die Leichte Muse? Oh, mein Papa!" (wt)