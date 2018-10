Villingen-Schwenningen Ganz großes Kino mit den Hits aus vielen bekannten Filmen

Als Jubiläumsprojekt hatte sich Chorleiterin Sinnika Kimmich einen besonderen Knaller ausgeguckt: Hits und Ohrwürmer aus bekannten Kinofilmen. Um die im Festsaal der Waldorfschule überaus zahlreich erschienenen Zuhörer in die Kinowelt eintauchen zu lassen, begann der Abend mit skurrilen Werbeeinlagen aus den 60er-Jahren, die für große Heiterkeit sorgten. Auch fehlten nicht die typischen Süßigkeiten-Verkäuferinnen mit ihren Bauchläden. "CHORioso" eröffnete das Programm mit dem Soundtrack "Can’t stop the feeling" aus dem Film Trolls, als bester Filmsong ausgezeichneter Ohrwurm des Sommers 2016. Begleitet wurde der Chor von der bekannten Band Förster und Friends, die auch zwei eigene instrumentale Stücke zum Besten gaben. Der Funke sprang sogleich auf das Publikum über und es gab reichlichen Applaus.

Im Anschluss sang die Vocal Group, eine Gruppe von zehn musikbegeisterten Waldorfschülern unter Leitung von Sinnika Kimmich, die Titel "We can start the fire" aus dem mit sechs Oscars ausgezeichneten US-Musicalfilm LaLaLand und später "Skyfall" aus dem gleichnamigen James-Bond-Film. Auch unterstützten die jungen Sänger "CHORioso" beim Stück "I see fire" von Ed Sheeran aus dem Film Smaugs Einöde der Hobbit-Trilogie, bei dem Florin und Lukas Kaminski als Solisten brillierten. Sentimentale Gefühle der Erinnerung und Trauer gab es beim emotional vorgetragenen Lied "See you again" aus dem Aktionfilm Fast and Furious 7.

Durch das kurzweilige Programm führte Heinz Kollross in bekannt launiger Manier. Als ehemaliges Chormitglied lieferte er fundierte Einblicke in die Stücke sowie den Chor und provozierte zahlreiche Lacher. Große Emotionen versprachen der A capella vorgetragene Titelsong "My heard will go on" aus Titanic und "May it be" aus dem Film Herr der Ringe. Als Knaller erwiesen sich neben anderen der powervolle Track "Hail holy queen" aus dem Film Sister Act mit Whoopie Goldberg und besonders "Eye of the tiger" aus Silvester Stallones Rocky-Film, zu dem ein echter Boxer auf die Bühne kam.