VS-Marbach (ewk). In der Christvesper ab 17 Uhr am Heiligabend, 24. Dezember, in der Versöhnungskirche in Marbach geht es traditionell um die Weihnachtsbotschaft, die aber neben traditionellen Elementen auch modernere Facetten hat. Alexander Gambin wird die beiden Songs "Happier" von Ed Sheeran und "Merry Chrismas everyone" von Slade singen. "In beiden Liedern geht es um Ur-Weihnachtliches", sagt Pfarrerin Bettina von Kienle. "Zum einen das Glück des anderen über sein eigenes zu stellen, wie Gott es in der Menschwerdung getan hat und zum anderen in Armut und Not freudig in die Zukunft zu sehen. Diese beiden Botschaften vermitteln diese Lieder, diese Botschaften verbinden sie mit Krippe und Kind."