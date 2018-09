Villingen-Schwenningen Gag mit Jägerchor als Zugabe setzt den Schlusspunkt

Anspruchsvolle Werke von Borodin, Schumann und Schostakowitsch hatte Dirigent Hannes Reich ausgewählt. Nach einer Woche Probenarbeit wurde hörenswerte Musik geboten. Naturgemäß gab es kleine Abstriche, denn die Messlatte stand hoch.

Größtes Manko: Publikumsmangel, aber erfreulich wurden einige Kinder und junge Zuhörer ausgemacht; Kommilitonen fungierten als Claqueure.

Ein gewaltiges Denkmal wurde mit Schostakowitschs d-Moll-Sinfonie gesetzt. Der Komponist stand im Spannungsfeld von stalinistischen Repressionen, kulturellen Anfeindungen, Vorsicht vor Selbstbeschädigung und musikalischem Durchsetzungsvermögen. Das schlug sich in seinem Schaffen und beispielhaft in seinem Opus 47 nieder. Die Fünfte hat etwas von Beethovenscher Größe, doch der Russe widersprach: "Das ist doch keine Apotheose. Man muss schon ein kompletter Trottel sein, um das nicht zu hören." Er ging seinen Weg mit vermeintlicher Huldigung an den bolschewistischen Kulturbetrieb und einer ironischen, stark individuell geprägten Musiksprache.