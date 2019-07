Villingen-Schwenningen Gaffer zückte nach tödlichem Unfall sein Handy

Villingen-Schwenningen - Nach dem tödlichen Unfall am Samstagabend auf der Schwenninger Steige hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen einen 32-jährigen "Gaffer" eingeleitet. Dies gaben das Polizeirevier Tuttlingen und die Staatsanwaltschaft Konstanz am Dienstag in einer gemeinsamen Presserklärung bekannt.