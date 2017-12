Villingen-Schwenningen "Gäubahn darf nicht zur Durststrecke werden"

"Die Gäubahn darf nicht zur Durststrecke werden. Wir sprechen von der Achse Stuttgart-Zürich und von einem internationalen Projekt", erinnert IHK-Präsident Dieter Teufel an den deutsch-schweizerischen Staatsvertrag von Lugano aus dem Jahr 1996. "Mit dem Fahrplanwechsel ab 10. Dezember gilt zwar der neue Interimsfahrplan mit doppelt so vielen IC-Fahrten als bislang und einem Stundentakt zwischen Stuttgart und Zürich", so Teufel.

"Das Ziel der im Interessenverband organisierten Anliegerkommunen und der Wirtschaft, mit dem zweigleisigen Ausbau und dem Einsatz von Neigetechnik die Reisezeit spürbar zu verkürzen, ist zwar kurzfristig noch immer nicht in Sicht.

Die Aufnahme der Ausbaustrecke in den Vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes war aber ein großer Etappensieg aller Beteiligten.