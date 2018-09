Villingen-Schwenningen Gäste und Musiker schätzen Festival

VS-Villingen. Für die rund 40 Mitstreiter vom Rock- und Folk-Clubs, dem Kommunalen Kino Guckloch, dem Jugend- und Kulturzentrum K3 und dem Çaba Kulturverein sind anstrengende Tage zu Ende gegangen, an denen viele Abend für Abend im Hof standen und sich um Künstler und Gäste gekümmert haben.

Mit mehr als 2333 Zuschauern seien es nur 50 Zuhörer weniger als im vergangenen Jahr gewesen, ziehen die zwei Sprecher des Organisationsteams zufrieden Bilanz. Einige ausverkaufte Abende und die gut besuchte Matinee mit dem Kakerlaki Clowntheater hätten dazu beigetragen, dass die Zahlen auch dieses Jahr stabil blieben. Einen Ansturm gab es nochmals zum Abschluss, als das Publikum sowohl zum Auftritt der Combo "Malaka Hostel" in die Scheuer als auch zum Konzert mit den Sänger El Nene und seiner Band "El Son del Nene" in den Hof strömten. Ausverkauft hieß es so am Freitag und am Samstag.

Überraschend gut sei in disem Jahr die Resonanz unter der Woche gewesen, erklärt Kern. Als Rockfan habe ihm natürlich der Abend mit Reto Burrell besonders gefallen, aber auch der Sound der Jungs von "47Soul" sei toll, und mit dem Klassikabend der Geigerin Marina Reshe­tova und ihrem "Marina Quintett" habe das Publikum mal etwas anderes erlebt. Manchmal wüssten auch die Festivalmacher nicht so genau, was sie erwarte, verraten Hehn und Kern. Beispielsweise bei dem Zeichenkünstler ­Mehrdad Zaeri, der sich für viele als Höhepunkt entpuppt und einen außerwöhnlichen Abend geboten habe.