Villingen-Schwenningen Gäste mit lautem Gegacker empfangen

"Wenn eine grüne Landtagsabgeordnete Martina Braun und ein schwarzer Landtagsabgeordneter Karl Rombach einen roten Oberbürgermeister um ein gemeinsames Grußwort bitten, dann hat das in der heutigen Zeit auch etwas mit Biodiversität zu tun", scherzte OB Rupert Kubon. Er bezeichnete die Kleintierzucht als ein Hobby, welches an sieben Tagen in der Woche von den Züchtern viel Verantwortungsbewusstsein und Selbstdisziplin abverlangt. Die Veranstaltung in der Baden-Württemberg-Stadt Villingen-Schwenningen auszurichten stehe auch für die Überwindung lokalpatriotischer Gedanken. Rassekaninchenzüchter Ulrich Hartmann und Rassegeflügelzüchter Hansjörg Opala, die beiden Vorsitzenden der jeweiligen Landesverbände Württemberg-Hohenzollern bezeichneten die Durchführung einer gemeinsamen Landessschau aller Kleintierzuchtverbände als ein Nahziel.

Einen Schritt weiter sind die Jungtierzüchter, welche im kommenden Jahr zum ersten gemeinsamen Landesjugendtreffen aller vier Verbände vom 28. bis 30. Juni nach Furtwangen einladen.