Die Südstadtclowns gehören zu den sechs glücklichen Vereinen, die einmal im Jahr auf dem Festgelände am Walkebuck ihr Sommerfest ausrichten dürfen. Und das tun sie seit rund 20 Jahren freilich bei Wind und Wetter. Daher ließen sie sich von ihrem "Clownfest 2018" auch diesmal von immer wiederkehrendem Starkregen und Gewittereskapaden nicht abhalten. Vorsitzender Andreas Kühn und seine Stellvertreterin Sandra Butzke konnten auf rund 40 Helfer zählen, die die Gäste – darunter viele treue Besucher – mit Leckereien wie Maultaschen, Kassler und Schäufele verwöhnten. Bekannt sind die Südstadtclowns für ihre Schminkecke, die von den Kindern stark frequentiert wurde und nebenan auf der kleinen Bühne sorgten am Samstagabend die "Kueseckelmusik" aus Donaueschingen (Foto) und am Sonntag zur besten Frühschoppenzeit die Band "Schräge Büchs" für gute ­Laune. Foto: Heinig