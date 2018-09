Villingen-Schwenningen Gäste aus Peru beim Mittagessen in Gemeinschaft

VS-Marbach. Jeden Mittwoch aufs Neue ist die Veranstaltung ein Zeichen der Ökumene. Mit dabei waren Gäste aus Peru, welche derzeit in Brigachtal anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Perukreises zu Gast sind. Im voll besetzten Gemeindesaal der evangelischen Matthäusgemeinde wurden wahlweise Bratwürste mit Rotkraut und Klößen oder vegetarische Frischkäsemaultaschen mit Salatgarnitur vom ehrenamtlichen Team serviert. Begrüßt wurden die Gäste von Pfarrerin Bettina von Kienle mit einem Lied auf der Gitarre und einem Text über die Treue und Freundschaft von Anne Steinwart. Für die Abordnung des Perukreises ging es nach dem Essen weiter in ihrem Tagesprogramm. Elke Lange und ihr Team vom Mittagessen in Gemeinschaft freuten sich über diesen Besuch.