Villingen-Schwenningen FW streben sogar den ersten Platz an

Der Ortsverband der Freien Wähler (FW) startet mit Verstärkung ins Kommunal-Wahljahr 2019. Andreas Flöß wurde zusätzlich in den Beirat gewählt.

Villingen-Schwenningen. Im Jahr ein nach der Erneuerung und Verjüngung des Vorstandes zog der Vorsitzende ­Dominik Beha ein "durchweg positives" Fazit. Als richtig erwiesen habe sich die Entscheidung der Freien Wähler, sich für keinen OB-Kandidaten auszusprechen, man gratuliere Jürgen Roth zu seinem Erfolg, sagte Beha.

Im Jahresrückblick rief er in Erinnerung, in welch "angenehmen geselligen Rahmen" man sich politischen Themen angenommen habe. FW-Mitglied Gregor Braun unternahm eine Führung über das Neubaugebiet "Eschelen" auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses, man nahm das gemeinsame Projekt "Kunstrasenplatz" des VfB und des Hockeyclub Villingen in Augenschein, beteiligte sich mit 16 Mitgliedern am Villinger Stadtlauf (Platz 61, mit durchschnittlich 4,3 Runden), bewirtete für den guten Zweck an der Feldner Mühle (Rekordergebnis: 2850 Euro) und unternahm wieder per Fahrrad die "Tour de Villingen" durch die Ortschaften. "Wir sehen uns als den Anwalt der Ortsverwaltungen", sagte Beha und erwähnte auch den gegebenen Hinweis, man möge sich doch zu einer Interessengemeinschaft zusammentun. Das drängendste und übereinstimmende Problem der kleinen Orte sei der Mangel an Wohnraum, berichtete Dominik Beha.