Villingen-Schwenningen Fußmedizin statt Auktionslager

Die Schwenningerin hat an der Hochschule Furtwangen University (HFU) studiert und ist staatlich geprüfte Podologin sowie Wundassistentin. Drei Tage die Woche ist Schmitt in ihrer Praxis und bietet unterschiedliche Behandlungsschwerpunkte an. "Als Podologin behandle ich Füße bevor große Eingriffe wie Amputationen notwendig werden", erklärt Schmitt. Dabei betont sie, dass es sich nicht um Fußpflege handelt.

Weil sie über eine Kassenzulassung verfügt, arbeitet sie nach eigenen Angaben eng mit verschiedenen Ärzten zusammen. "Ich behandle also auch auf Rezept." Da sie zwei Tage die Woche noch in der Fußambulanz des Hegau Bodensee Klinikums in Radolfzell behandelt und zudem Hausbesuche macht, kann sie nur mit Terminvereinbarung arbeiten.

"Zu meinen Patienten zählen beispielsweise an Diabetes erkrankte Menschen." Folgen der Erkrankung, wie beispielsweise das diabetische Fußsyndrom, zählten ebenso zu ihren Behandlungsschwerpunkten, wie Zehen- oder Nagelkorrekturen, erklärt die Diplompodologin.