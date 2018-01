Villingen-Schwenningen Fußgängerzone wird zum Parkplatz

Grund sind allem anderen voran die Renovierungsarbeiten in der ehemaligen Blume-Post am Latschariplatz, wo im Frühjahr der Textildiscounter TK Maxx einziehen will. Handwerker und dergleichen parken derzeit beinahe täglich und stundenlang ihre Autos und Lieferwagen direkt vor dem Gebäude. Obgleich dieser Zustand nun schon seit geraumer Zeit anhält, dürfte er nur eine Ausnahme sein: "Im Fußgängerbereich ist der Gemeingebrauch an den Verkehrsflächen auf den Fußgängerverkehr beschränkt", heißt es nämlich in der entsprechenden städtischen Satzung. Ohne Sondererlaubnis und beispielsweise außerhalb der Lieferzeiten zwischen 19 und 10 Uhr sowie samstags bis 8 Uhr ist der motorisierte Verkehr hier eigentlich tabu, abgesehen von Notfällen.

Auch für Zweiradfahrer gelten Beschränkungen: Sie dürfen ihre Fahrräder dort im Fußgängerbereich laut Satzung nur schieben und außerhalb der Fahrradständer, die es in lediglich überschaubarer Anzahl gibt, nicht einmal abstellen.