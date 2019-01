Villingen-Schwenningen Fußgängerin einfach übersehen

Hinweise, dass der junge BMW-Fahrer zu schnell fuhr, hätten sich ersten Ermittlungen zufolge nicht ergeben. Jedoch wird die Verkehrspolizei in Zimmern die Vorgänge am Fußgängerüberweg nochmals genau untersuchen. Der 22-Jährige muss sich nun aufgrund des Straftatbestandes der fahrlässigen Körperverletzung verantworten. "Die Anzeige wird der Staatsanwaltschaft vorgelegt, die über das weitere Vorgehen entscheidet", so Frank.

Dass der schwere Verkehrsunfall ausgerechnet an diesem Fußgängerüberweg geschieht, verwundert Anwohner jedoch nicht. Bereits in der Vergangenheit hatte der Schwarzwälder Bote berichtet, dass viele Verkehrsteilnehmer sich nicht um die wartenden Passanten kümmern würden – ein Leser, der mit seinem Hund unterwegs war, berichtete damals gar von einem Sprung, der ihn vor einem heraneilenden Autofahrer rettete.

Und auch der Mann des Unfallopfers beobachtet oft teils heikle Szenen in der Straßburger Straße. "Da sieht man Kinder, die an der Straße stehen, rüber möchten und die Autos brettern grad durch." Auch ältere Menschen, die mit ihren Hunden spazieren gehen, hätten an dieser Stelle große Probleme, die Straße zu überqueren.

Für die Stadtverwaltung ist die dortige Stelle allerdings nicht auffällig. Pressesprecherin Oxana Brunner erklärt auf Anfrage unserer Zeitung: "Wir haben hier am Zebrastreifen eigentlich eine optimale Situation, was die Sichtbarkeit, die Ausleuchtung und die Beschilderung betrifft." Aufgrund des Unfalls sei man nun mit der Polizei in Kontakt und wird sich die Örtlichkeit nochmals anschauen.