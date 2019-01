Villingen-Schwenningen Fußgänger vs Radfahrer: In der Kurve herum kracht es

Was die Statistik anbelangt, wohnten 2112 Personen am Stichtag 30. November 2018 in Marbach. Im Verlauf des vergangenen Jahres wurden 16 Geburten und 16 Sterbefälle registriert. Vom Ortschaftsrat wurden bei zehn Sitzungen 65 Tagesordnungspunkte behandelt. Alle 19 Grundstücke im erweiterten Neubaugebiet "Melben" wurden bebaut.

Eine gleich zum Jahresbeginn erforderliche Kanalsanierung an der Grundschule schlug mit 30 000 Euro zu Buche. Im Schulgebäude erhielt ein Raum eine Schallschutzdecke und die hier vorhandenen scharfkantigen Heizkörper wurden ausgetauscht. Saniert wurde der Vorplatz vom Rathaus und der gegenüberliegende Platz um den Dorfbrunnen. Neu gestaltet wurde die Außenanlage der Kindertagesstätte. Ein Aufsitzmäher zur Pflege von Gemeindeflächen wurde angeschafft. Zwei sehr gut besuchte Info-Veranstaltungen zum Thema Breitband fanden statt. Die Bewilligung der Förderanträge hingegen steht noch aus.

Die lang ersehnte Park-and-Ride Anlage am Bahnhof Marbach-West soll im Frühjahr entstehen. Auch wird davon ausgegangen, dass die Bauarbeiten für die Radwegverbindung Marbach-Brigachtal im ersten Halbjahr aufgenommen werden. Submissionstermin ist der 6. Februar. Entschärfen möchte man die Radwegkurve am Ende des Forellenwegs. Nicht selten kam es hier wegen der unübersichtlichen Kurve zu brenzligen Begegnungen auf der kombinierten Radfahrer- und Fußgängerverbindung in Richtung Bad Dürrheim. Auch ein Unfall ereignete sich bereits. Mit der Verlegung des Weges um einige Meter möchte man die Gefahrenquelle beseitigen.