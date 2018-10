Villingen-Schwenningen Fußgänger stürzt in Straßenschacht

Villingen-Schwenningen - Ein 40-jähriger Fußgänger ist am Samstag, gegen 8.45 Uhr, in der Mutzenbühlstraße in einen Straßenschacht gestürzt. Nach bisherigen Ermittlungen trat der 40-Jährige auf einen beschädigten Schachtdeckel und stürzte in der Folge mit einem Bein in den Schacht. Der Fußgänger brach sich hierbei einen Finger und verletzte sich am Knie.