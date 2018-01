Villingen-Schwenningen Furiose Fasnet-Fete: Was für ein Katzen-Ball!

Als Till Eulenspiegel hielt Henry Greif den Stadtoberen und ihren Versäumnissen gleich zwei Spiegel vor, einen Villinger und einen Schwenninger, die er geschickt mit dem "Bindestrich" verband und damit für Gemeinsamkeit warb.

Als Cheerleaders wirbelten die Mädels des Girlyballetts mit goldenen Puscheln über die Bühne. Umjubelte Premiere als Tanztruppe feierten coole Jungs als die "Muskelkater".

Das Damenballett von Heidi Mayer begab sich auf die Straße und tanzte zwischen brennenden Ölfässern den "Streetdance". Und schließlich zeigten die "Doppelzentner", dass erwachsene Männer imstande sind, sich auch komplett unpeinlich, kraftvoll und ästhetisch nach Musik zu bewegen.

Der Generationswechsel ist bei der Katzenmusik spürbar im Gange – und das tut dem Ball gut. Das Vater-Sohn-Gespräch zwischen Nicolas Mayer und Luca Theise war einer der Programmpunkte des "fließenden Übergangs". Der Heranwachsende will zu seiner ersten Party, zu der auch Mädchen kommen. Der Vater kündigte deshalb ein Aufklärungsgespräch an. "Klar, Papa, was willst du wissen?" konterte der aufgeweckte Knabe. Beim Vater weckte die Unterhaltung Erinnerungen an den "Seifen-Merz" und seine geheimnisvolle Hintertür.

Ein gelungener Ball endet in einem ebensolchen Finale

Viel gelacht wurde auch beim Auftritt des Teams der Jugendkapelle der Stadtharmonie. Der Kater sucht eine Freundin, Prinz Carneval will ihm mit einer vom Oberbürgermeister moderierten "Herzblatt"-Show dazu verhelfen. Unter den vier Kandidatinnen befindet sich auch eine "Kampfdrohne in Tracht", eine Alt-Villingerin (Benno Kilzer), die sich dann doch lieber den Zunftmeister aus dem Publikum greift: "Des isch scho en Fäger, unsern Säger". Ein gelungener Ball musste mit einem ebensolchen Finale enden. Akteure und Publikum mischten sich im Saal erstmals zur Polonaise und leiteten schwungvoll über zur anschließenden Party mit DJ Schlagerfeld bis tief in die Nacht hinein.

Die Mitwirkenden Kinderballett: Eleonora und Letizia Di Prizio, Emilie, Mira-Sophie und Pia Marie Günter, Lorena Hammann, Linea Hanek, Elisa Holzberger, Sophia Kornhaas, Selina Moser, Celina Schärff, Mathilda Sink, Maya Theise, Narin-Joy Ülgen, Emilie Warth, Svenja Wimmer, Leitung: Angela Kornhaas, Janine Günter. Betreuerinnen: Christina Moser, Anja Reincke, Tina Ülgen und Claudia Warth. Girlyballett: Sarah Bednarz, Janette Cattarius, Denise Foster, Sarah Kilzer, Lenia Kornhaas, Julia und Lea Kuenz, Alicia Obergfell, Sinah Oester-Barkey, Jasmin Riegger, Lara Schlude und Melina Wimmer. Leitung: Heidi Mayer.

Damenballett: Melanie Bednarz, Jana Caspers, Nicole Granic, Lorena Hall, Andrea Irion, Larissa Kirberg, Anna Kornhaas, Julia Mayer, Julia Obergfell, Ramona Quandt, Alisia Röhm, Alina Schulz und Nathalie Wolff. Leitung: Heidi Mayer, Janine Günter.

Doppelzentner: Stephan Caspers, Fabian Grimme, Nenad und Kresimir Grzan, Andreas Günter, Uwe Glatthaar, Nicolas Mayer, Benjamin Schlude, Patrick Uhr, Goran Uljevic, Rainer Wagner. Leitung: Angela Kornhaas, Reiner Kirberg.

Die Muskelkater: Dean Hanek, Steven Haug, Max Müller, Lenny und Vincent Münzer, Max Richter, Tobias Riegger, Mario und Nico Uljevic, Tom Wagner. Leitung: Svenja und Finn Danner, Diana Münzer, Betreuer: Olga Hanek, Peter Richter und Sylvia Uljevic.

Band der Jugendkappelle: Heiko Gieser, Andreas Hertz, Julian und Niklas Klein, David Ratz, Tim Roth, Marvin Singer und Maxi Klingebiel. Niklas Sketch der Jugendkapelle: Klein, Benno Kilzer, Selina Köhl, Pia Mataija, Katharina und Marvin Singer, Patrick Walch.

Bühnenteam: Daniel Jäger, Alex Kornhaas, JÜrgern Moser, Klaus und Ralf Quandt, Michael Spormann, Timo Mittermaier.

Gästeanimation/Katzenrolli-Einmarsch/Ehrengastbegleiter: Carmen Heift, Morena Kamenski, Reiner Kirberg, Eli Klingele, Alaxandra und Gaby Kornhaas, Barbara Heidt, Birgit Ness, Heike Nickolmann, Elke Noe-Theise, Max Richter, Claudia Pflugrad, Jörg, Kira und Ralf Schlude, Petra Senk, Miriam Söhnlein, Simone Ness, Julius Peter, Sarah Vogler.

Helfende Hände: Simone Moosbacher, Andrea Schlude, Heidi Ützfeld (Frisuren/Maske), Sylvia Kirberg (Maske), Andrea Simon (Kostümschneiderin).

Bühnenbauteam: Karin und Sebastian Gambin, Gerald Kornhaas, Klaus Neininger, Theo Stoll, Michael Spormann, Raphael Quandt.

Fotos: Daniela und Matthias Jäger.