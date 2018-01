Villingen-Schwenningen Funke auf Zuhörer springt oft über

VS-Weilersbach. Insgesamt 18 Auftritte absolvierte die Kapelle, berichtete Schriftführerin Julia Neininger. Besonderheiten waren die Teilnahme am Umzug beim Zähringer Narrentreffen in Villingen, die Skiausfahrt nach Mellau, die Umzüge während des Verbandsmusikfests in Pfohren, beim 125. Jubiläum des Musikverein Deißlingen und die Teilnahme beim Umzug des Kreiserntedankfestes in Dauchingen. Auch das Konzert in der Nachsorgeklinik in Tannheim zählt in diese Reihe. Dirigentin Lisa Zipfl hat sich bei den Musikern für die sensationelle Stimmung bedankt, der Funke und die Freude an der Musik sei auf die Zuhörer übergegangen.

Der Mitgliederstand zum 1. Januar 2018 beläuft sich auf 191 Mitglieder, davon 66 Aktive. Sehr erfolgreich war das ausverkaufte Herbstfest mit der Gruppe "Füenf". Das spiegelte sich im Kassenbericht wider, denn es war ein schöner Gewinn zu verzeichnen.

Auch Aktivitäten wie Jahreskonzert, Herbstfest und Tombola haben sich positiv bemerkbar gemacht. Die Probenstatistik von Vorstandsmitglied Heidi Koprek erbrachte einen Durchschnitt von 70,89 Prozent. Das sei angesichts einiger Studenten und Schichtarbeiter ein gutes Ergebnis. Zwölf Musiker erzielten einen Probenbesuch über 90 Prozent und bekamen ein Präsent. Keine Probe verpassten Dennis Heini und Andreas Mink.