Villingen-Schwenningen Für Wärmestube und Loipenzentrum

Die Personalausgaben nehmen über die gesamte Landkreisverwaltung hinweg 2019 um durchschnittlich vier Prozent zu. Schmid erklärte, dass aufgrund von Fallzahlenentwicklungen und gesetzlichen Vorgaben 14,02 zusätzliche Stellen in den Haushaltsplan aufgenommen würden. Gleichzeitig könnten aber auch 10,5 Stellen abgebaut werden, so dass sich ein Stellenzuwachs von 3,97 ergebe. Innerhalb der Zuständigkeit des Ausschusses nehmen die Aufwendungen um 660 300 oder 4,92 Prozent auf zirka 14 Millionen Euro zu. Die Ursachen: eine Mehrstelle beim Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement, drei Mehrstellen für betreuende Kräfte an der Christy-Brown-Schule in Villingen, der Karl-Wacker-Schule in Donaueschingen sowie der Carl-Orff-Schule in VS-Villingen, 4,42 Mehrstellen im Bereich Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und eine halbe Mehrstelle im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung. Im Gegenzug können aufgrund geringerer Flüchtlingszahlen Stellen im Bereich Asyl und bei den Flüchtlingsunterkünften reduziert werden. Im Bereich der Sozialen Sicherung nehmen die Personalaufwendungen um 288 000 Euro zu; 4,9 Mehrstellen wurden geschaffen. Steigende Kosten von 900 000 Euro gibt es 2019 bei der Hilfe zur Pflege. Der größte Block ist im nächsten Jahr die Eingliederungshilfe mit 33 Millionen Euro Nettoaufwand. Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende wird im nächsten Jahr mit einem Anstieg der Bedarfsgemeinschaften um drei Prozent und einem Nettohilfeaufwand von 17,52 Millionen Euro gerechnet.

Die Kreisräte befürworteten bei den Beratungen die "Verstetigung" von vier Schulsozialarbeiterstellen, die ursprünglich für die Flüchtlinge geschaffen worden waren. "Es erscheint uns notwendig, so dass wir sagen können: Jede Schule erhält einen Schulsozialarbeiter", sagte Robert Strumberger (CDU). "Wir sind in dem Thema sicher nicht Spitze, wir können besser werden", erklärte Anton Knapp (SPD). Robert Strumberger freute sich darüber, dass der Kreis für die Digitalisierungsstrategie an den Schulen 500 000 Euro zur Verfügung stellen wird und außerdem 315 000 Euro aus den landesweiten Mitteln für Digitalisierung erwarten darf. "Es gibt überhaupt nichts zu kritisieren", erklärte auch Anton Knapp: "Ich kann Herrn Löffler nur loben."

20 000 Euro sind für die Ungarn-Partnerschaft des Landkreises eingestellt, wobei dieses Geld unter anderem auch für Schüleraustausch verwendet wird. Außerdem soll der Austausch von Auszubildenden von Industrieunternehmen, die im Kreis eine Niederlassung haben, gefördert werden.

Drei zusätzliche Betreuerstellen an den sozialpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren fanden ebenfalls die Zustimmung des Gremiums. Allerdings merkte Robert Strumberger kritisch an, dass es die CDU mit Sorge erfülle, dass Lehrerstellen nicht besetzt würden. Es könne nicht Aufgabe des Kreises sein, Betreuerstellen zu finanzieren, weil das Land zu wenig Lehrer einstelle. Landrat Hinterseh sprach von einer "Gemengelage" und einer "besorgniserregenden Situation".

Im Finanzhaushalt investiert der Kreis 4,19 Millionen Euro in Schulen, aufgrund von Zuschüssen jedoch faktisch nur 2,93 Millionen Euro.

Auf Anfrage von Joachim von Mirbach (Grüne) zur Albert-Schweitzer-Schule erklärte Stefan Löffler vom Schulverwaltungsamt, dass dieser Räume fehlten. Löffler sprach von einem Fehlbedarf von 30 bis 60 Prozent, wobei aber die zurückgehenden Schülerzahlen nicht berücksichtigt seien. Das Regierungspräsidium wolle sich das noch einmal ansehen. "Man kann nicht pauschal 20 Prozent kürzen, aber wir bleiben am Ball."

Der von der CDU beantragte erhöhte Zuschuss für die Wärmestube regte Roland Erndle (FDP) zur Nachfrage an, ob die Stadt VS sich auch beteilige. "Ich sehe das als eine städtische Angelegenheit, es kann nicht sein, dass der Landkreis die Hauptlast übernimmt." Weiterhin fragte Erndle nach dem Zuschuss für Verhütungsmittel, den Pro Familia vom Kreis für Bedürftige erhalten habe. Nachdem nun beschlossen worden sei, dass es bundesweit kostenfrei Verhütungsmittel für Bedürftige geben solle, könnte dieser entsprechend reduziert werden. Sozialdezernent Jürgen Stach und Beate Berg-Haller (Grüne) stimmten zu. "Wir können uns das mal anschauen", sagte Sven Hinterseh.