Villingen-Schwenningen Für viele ist’s ein Kreuz mit dem Kreuz

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Krankenstand im Schwarzwald-Baar-Kreis ist demnach 2017 angestiegen. Die Ausfalltage aufgrund von Erkrankungen nahmen um 0,7 Prozentpunkte zu. Mit 3,5 Prozent gab es in der Region nun den gleichen Krankenstand wie im Landesdurchschnitt. Laut DAK-Gesundheitsreport waren damit an jedem Tag des Jahres von 1000 Arbeitnehmern 35 krankgeschrieben. Der höchste Krankenstand in Baden-Württemberg wurde mit 4,0 Prozent im Neckar-Odenwald-Kreis verzeichnet, der niedrigste mit 3,0 Prozent im Stadtkreis Stuttgart.

Die aktuelle Analyse der DAK-Gesundheit für den Schwarzwald-Baar-Kreis zeigt die wichtigsten Veränderungen bei der Zahl und Dauer der Krankschreibungen: Die Fehltage bei den Muskel-Skelett-Erkrankungen, zu denen Rückenschmerzen zählen, stiegen um 64 Prozent und damit am stärksten in der Region an. Der Schwarzwald-Baar-Kreis lag hier zudem über dem Landesdurchschnitt. Der Anteil der Rückenschmerzen am gesamten Krankenstand beträgt mittlerweile 29 Prozent. Damit führt die Diagnose die Liste der Krankheitsursachen in der Region an.

Um zehn Prozent zugenommen haben Krankschreibungen aufgrund von Atemwegserkrankungen wie beispielsweise Bronchitis. Sie landeten auf dem zweiten Platz. An dritter Stelle folgten psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angstzustände, deren Zahlen stabil blieben. Um 26 Prozent zugenommen haben jedoch Ausfallzeiten aufgrund von Verletzungen, die den vierten Platz belegten.