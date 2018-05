Villingen-Schwenningen Für Frieden nach Fluglärmstreit

Gute Beziehung würde nicht länger belastet

"Eine staatsvertragliche Lösung hätte auch zur Folge, dass die guten und engen deutsch-schweizerischen Beziehungen nicht weiterhin auf Jahre durch die Fluglärmfrage belastet bleiben", so die Abgeordneten.

Thorsten Frei, der in der laufenden Legislaturperiode die Deutsch-Schweizerische Parlamentariergruppe des Bundestages führt, kündigte an, sich auch bei den Schweizer Parlamentskollegen in Bern für ein Mediationsverfahren einzusetzen. In Berlin haben die CDU-Abgeordneten den Vorschlag bereits in ihre Gespräche mit dem Bundesverkehrsministerium aufgenommen. "Im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer haben wir unsere Unterstützung für diese Vorgehensweise signalisiert", so die Abgeordneten. Andreas Jung, Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg im Deutschen Bundestag, Thorsten Frei, Vorsitzender der Deutsch-Schweizerischen Parlamentariergruppe des Deutschen Bundestages, Felix Schreiner, Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur des Deutschen Bundestages.