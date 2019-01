Villingen-Schwenningen Für Freistellung bei Kita-Gebühren

Der Kommunalpolitiker ist davon überzeugt, dass frühkindliche Bildung kostenfrei werden muss. "Baden-Württemberg sollte sich an Ländern wie Rheinland-Pfalz, Berlin, Hessen oder Niedersachsen orientieren", sagte der ehemalige Hüfinger Bürgermeister. Beitragsfreiheit bedeute eine deutliche Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Das Land sei finanziell absolut in der Lage die Kosten zu tragen. "Was in Rheinland-Pfalz möglich ist, muss in Baden-Württemberg erst recht möglich sein", so Knapp. Gerade auch als ehemaligem Sonderschulleiter sei ihm besonders bewusst, dass die Bildungsbiografie nicht erst in der Grundschule beginnt. "Wir müssen hier für gleichwertige Chancen sorgen", sagt Knapp. Er ruft deshalb die sozialdemokratischen Politiker auf, sich aktiv an der Unterschriftenaktion zu beteiligen.