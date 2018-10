Villingen-Schwenningen Für einen Tag dürfen sie mal Chef sein

Nach einem gemeinsamen Frühstück eröffnete Hausleiter Thomas Full den 22 Auszubildenden im ersten und 17 im zweiten Lehrjahr ihre Führungspositionen für einen Tag, an dem sie die volle Verantwortung für alle 120 Mitarbeiter übernahmen. "Lernen, in Lösungen zu denken" sollen die Nachwuchskräfte, sagt Full und hielt seine "echten" Abteilungsleiter an, nur im Notfall Hilfestellungen zu leisten. Selbssttändig denkend, dazu ein "quirliges, lebhaftes Wesen – das sind mir die liebsten Azubis", sagt Full.

Für Einzelhandelskaufleute habe er derzeit noch Ausbildungsstellen frei. Ansonsten werden bei XXXLutz Lageristen, Systemgastronomen, Kaufleute für Büromanagement und visuelles Marketing sowie Handelsfachwirte ausgebildet. Sie alle schnupperten einen Tag lang in ein Berufsleben mit Aufstiegsmöglichkeiten und vielfältigen Aufgaben, wie es eines Tages Wirklichkeit werden kann.

XXXLutz habe eine sehr hohe Übernahmequote, sagt Full. Ein Unternehmen sei immer nur so gut wie seine Mitarbeiter. Und nach genau einem Jahr seit Eröffnung stehe der Standort VS sehr gut da. Von allen 40 XXXLutz-Häusern habe seines die umsatzmäßig "beste Eröffnung" hingelegt.