Villingen-Schwenningen "Für eine tolerante Gesellschaft"

Start in Betlehem

Nachdem das Friedenslicht von dem elfjährigen Niklas Lehner am 28. November in der Geburtsgrotte in Betlehem entzündet wurde, wurde es an 20 Nationen weitergereicht. Pfadfinder der vier weltweit anerkannten deutschen Pfadfinderverbände, dem Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG), der Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG) und des Verbandes Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP), brachten das Licht nach Deutschland, wo es weitergereicht wird.

Die Villinger Pfadfinderschaft St. Georg holte das Friedenslicht in Karlsruhe ab und gab das Licht am Sonntagabend im Rahmen eines Gottesdienstes in der Benediktinerkirche in Villingen weiter. Zahlreiche Besucher aus verschiedenen katholischen und evangelischen Gemeinden nahmen das Licht in mitgebrachten Laternen anschließend mit in ihre Gemeinden. Dort können die Menschen das Licht wieder entgegennehmen wie bei einem Fackellauf und es mit nach Hause nehmen, wo es am Heiligabend am Christbaum erinnern soll, dass "an alle Menschen guten Willens" die frohe Botschaft von der Geburt Jesus geht.