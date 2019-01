Villingen-Schwenningen Für die Weigheimer Sternsinger ist Aktion "tolles Erlebnis"

Am 6. Januar waren 32 Mädchen und Jungen sowie neun jugendliche und erwachsene Begleiter in Weigheim als Sternsinger unterwegs zu den Menschen. Bundesweit beteiligten sich die Sternsinger an der 61. Aktion Dreikönigssingen. Gemeinsam mit den Trägern der Aktion – dem Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) – machten die Sternsinger überall in Deutschland auf die Lebenssituation von Kindern mit Behinderungen aufmerksam.

Durch die bundesweite Aktion werden nicht nur Kinder im Beispielland Peru durch den Einsatz der kleinen und großen Könige in Deutschland unterstützt. Straßenkinder, Flüchtlingskinder, Aids-Waisen, Kindersoldaten, Mädchen und Jungen, die nicht zur Schule gehen können, denen Wasser und Nahrung fehlen, die in Kriegs- und Krisengebieten oder ohne ein festes Dach über dem Kopf aufwachsen – Kinder in mehr als 100 Ländern der Welt werden jedes Jahr in Projekten betreut, die mit Mitteln der Aktion unterstützt werden.

Gemeinsam mit ihren jugendlichen und erwachsenen Begleitern hatten sich die Sternsinger in Weigheim auf ihre Aufgabe vorbereitet. Sie machten sich vertraut mit dem Thema. Und so lernten sie die Nöte und Probleme von Kindern rund um den Globus kennen und sorgen jetzt mit ihrem Engagement für die Linderung von Not in zahlreichen Projektorten. Die Weigheimer Sternsinger sind für viele Menschen ein Segen.