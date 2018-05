Villingen-Schwenningen Für den Wissenstransfer bestens gerüstet

Schwarzwald-Baar-Kreis. Zunehmende Komplexität von Produkten, Produktionsprozessen und Dienstleistungen, immer kürzere Produktzyklen oder die zunehmende Digitalisierung von Geschäftsmodellen und Produktion stellen gerade kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) in vielen Branchen vor immer größere Herausforderungen. Für kleine Betriebe wird es zunehmend schwieriger, Innovationen im Alleingang zu entwickeln. Unternehmen setzten deshalb in den vergangenen Jahren verstärkt auf Kooperations- und Innovationspartner, etwa andere Unternehmen, Hochschulen, Universitäten oder außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. "Der Austausch und Transfer von Wissen und Technologien wird damit immer wichtiger", erklärt Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Eine vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg in Auftrag gegebene Untersuchung der regionalen Innovationssysteme im Land bestätigt jetzt eine herausgehobene Stellung der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg sowie des IHK-Technologieverbundes Technology Mountains für die Themen Vernetzung und Kooperation in der Region. Von allen regionalen Intermediären weisen die beiden Akteure die mit Abstand höchste Zahl an Kooperationspartnern auf. Die Wissenschaftler vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und der Prognos AG, welche die Untersuchung im Auftrag des Wirtschaftsministeriums durchgeführt haben, betonen, dass sich das Vorhandensein von zentralen Mittlern positiv auf die Innovationsaktivitäten der kleinen und mittelständischen Unternehmen vor Ort auswirke. "In unserer Region gibt es eine große Anzahl mittelständischer Unternehmen, insbesondere aus den Branchen Werkzeugbau, Kunststofftechnik, Elektronik, Mechatronik, Maschinenbau, Automatisierungstechnik, Mikrosystemtechnik und Medizintechnik, die äußerst offen zu Vernetzung und Technologietransfer eingestellt sind und oftmals zu den Marktführern zählen", so Albiez weiter.

Bereits seit mehreren Jahren setzt die IHK verstärkt auf Vernetzung und Technologietransfer, zum Beispiel mit dem IHK-Technologieverbund TechnologyMountains und mit zwei regionalen Technologietransfermanagern, die insbesondere KMU mit einem breiten Dienstleistungsportfolio unterstützen.