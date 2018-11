Villingen-Schwenningen Für Demokratie und Toleranz

Die Auszeichnung wird zu Ehren des in Villingen geborenen jüdischen Professors, Joseph Haberer, vergeben. 1938 emigrierte er als Kind aus dem nationalsozialistischen Deutschland nach England, später lehrte er in den USA an der Purdue-Universität Politologie und setzte sich bei Vorträgen in Schulen und auf öffentlichen Veranstaltungen gegen Rassismus und Antisemitismus ein.