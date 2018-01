Villingen-Schwenningen Für das Sinfonieorchester VS ist es ein Jahr der Entscheidung

Der Sprung über den großen Teich und zu moderner Unterhaltungsmusik wurde mit Mancinis "Moon River" gewagt und träumen vom großen Glück durfte man mit Tevje bei If I were a rich man.

Zu Wien gehören natürlich "die Sträuße". Vom populären "Schani" erklangen der Banditen-Galopp, die Armenball-Polka, die Ouvertüre zu ­Cagliostro in Wien und das Intermezzo aus 1001 Nacht, alles stimmungsvoll musiziert.

Der intelligentere "Pepi" trug seine "Ohne-Sorgen-Polka" bei, und Dirigent Mandl vermittelte dazu informative, anekdotische und musikhistorische Hintergründe. Der Wiener Faschings- und Operettenzeit wurde ferner mit den Weaner Madl’n gehuldigt, ein rustikaler Walzer von Carl Michael Ziehrer. Das Pariser Gegenüber war Emil Waldteufel, der einer jungen Dame mit dem Estudiantina-Walzer huldigte, ergänzt durch Mendelssohns Hochzeitsmarsch und der Harlekin-Serenade von Riccardo Drigo.

Beste Wünsche für ein "Hammer-2018" übermittelte Oberbürgermeister Rupert Kubon an das Publikum im Franziskaner-Konzerthaus in Villingen und griff dabei eine "alternative" Neujahrs­ansprache auf, die in der Berliner Tageszeitung taz abgedruckt wurde. Der Verfasser erteilt dabei kluge und heitere Ratschläge. Rücksicht auf die eigene Seele, mehr Wasser trinken oder sich der Weltliteratur widmen, gehörten dazu wie "Verbringen Sie mal einen Tag, ohne auf einen Bildschirm zu blicken" oder das Studium des Grundgesetzes, sagte Kubon. Einer der ulkigen Tipps: "Fassen Sie mal das Verkehrsschild an, das Ihrer Wohnung am nächsten steht und stellen sich den Menschen vor, der es dort montiert hat." Auch der Besuch eines Soldatenfriedhofs oder ein Spaziergang am fließenden Gewässer werden empfohlen. Letztlich: Fragen Sie nicht, was 2017 Ihnen gebracht hat, sondern fragen Sie sich, was Sie 2017 gebracht haben. Ziehen Sie aus der Antwort Ihre Schlüsse für 2018 – na los, Sie schaffen das."