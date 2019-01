Villingen-Schwenningen Für das Schöne am schönsten Tag

VS-Villingen. Jennifer König strahlt, als sie in ihrem gemütlichen Wohnzimmer sitzt und an ihre eigene Hochzeit im Jahr 2017 zurückdenkt. In der Planung des schönsten Tages in ihrem Leben ging die heute 24-Jährige voll und ganz auf. Als gelernte Hotelfachfrau geht ihr auch die Dekoration einer festlichen Tafel leicht von der Hand – anstatt damit einen Profi zu beauftragen, war von vornherein klar: Selbst ist die Braut.

Doch dann fingen die Probleme an. Es mangelte an Möglichkeiten, das gewünschte Material auszuleihen. Freunde empfohlen dem Paar eine Ausleihe per Versand aus Freiburg oder Stuttgart, doch das künftige Ehepaar König vermisste die für sie notwendige Flexibilität bei der Rückgabe. Da hatte Jennifer König eine Idee: Warum nicht einfach alles für die eigene Hochzeit kaufen und eine offenkundige Lücke schließen und einen Deko-Verleih anbieten? Andere Paare könnten ihr Deko-Material doch nach der Hochzeit ausleihen.

So groß die Liebe ihres Zukünftigen auch war, Stefan König hielt die Idee für wenig zukunftsfähig. Doch er ließ sich breitschlagen: "Also gut, versuchen wir’s", willigte er ein, und die Idee zum "Königsverleih" in Villingen war geboren. Eine allzu große Affinität zu Vasen, Kerzen und blumigen Arrangements konnte Stefan König zwar nicht einbringen, dafür aber jede Menge Erfahrung in der Organisation von Events und mit der Licht- und Tontechnik. Gemeinsam mit anderen jungen Christen stellt er regelmäßig den Nightfever im Villinger Münster auf die Beine, bei dem das Gotteshaus buchstäblich in neuem Licht erstrahlt und hunderte Besucher lockt. Musicals und andere Projekte hat er bereits mit abgewickelt. Erfahrung, die ihm nun auch im Nebengewerbe der Familie König zupass kommen sollte, denn auch Licht- und Tontechnik gehört hier dazu.